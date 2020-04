Ministerio de Salud reparte 4 mil mascarillas en Arraiján

1. Lavese las manos con agua y jabón o usa gel alcoholado, colócala cubriendo boca y nariz. 2. No tocar la mascarilla mientras la usa y si lo hace, lavarse las manos con agua y jabón o con un gel alcoholado. 3. Cambiarla cuando la sienta húmeda. 4. Retirarla evitando tocar la parte del frente; hale las tiras o el elástico hacia atrás. Si ha estado en contacto con una persona infectada por el nuevo coronavirus u otra infección respiratoria, es posible que la parte frontal de las mascarillas esté contaminada. 5. Lavarla inmediatamente con agua y jabón o sumergirla en un desinfectante a base de cloro y dejarla secar. 6. No deje las mascarillas de tela usadas sobre cualquier superficie. En poco tiempo estará lista para que puedas volverla a usar. Recuerde que las mascarillas es un artículo de uso personal y no puede ser compartida con ningún amigo o miembro de la familia.

A pesar de que se entrego mascarilla, las autoridades de salud reiteran que sigan las medidas de prtección, de lavarse las manos frecuentemente, no tocarse el rostro, y no salir de casa.

