Ministerio de Gobierno y Justicia confirma muerte de recluso de la Cárcel de Santiago por COVID-19

Sacando muerto a un privado de libertad que el sistema penitenciario había dispuesto mandarlo a su casa, pero un juez de garantía, que entiendo será demandado civilmente y penalmente, le negó dicha salida y ahora tenemos un muerto. Me pregunto, no es esto un asesinato o que será? pic.twitter.com/5Ni7YChbMi — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) May 31, 2020

Ya murió el primero y están en condiciones deplorables tirados en el piso, con poca atención médica, etc. Al fallecido el sistema responsablemente lo mando a su casa pero fue negado por un juez de cumplimiento. Así hay muchos jueces que lo niegan TODO.Hay que auditarlos sin miedo pic.twitter.com/Hek0sSOqoY — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) May 31, 2020

You May Also Like