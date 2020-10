Ministerio de Gobierno recomienda uso de protocolos en la Justicia Comunitaria

“Como Ministerio de Gobierno estamos incentivando que se reúnan las comisiones que evalúan a los jueces de paz, porque si los que evalúan a los jueces no se reúnen y no están proactivos entonces, tenemos una pequeña deficiencia”, señaló Tewaney Mencomo. Al tiempo que recordó que el rol del Mingob dentro de la Justicia Comunitaria de Paz es de orientar, impulsar y recordar las funciones a los diversos actores.

