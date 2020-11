Ministerio de Educación hará barrido en busca de estudiantes que no se tiene certeza de como están recibiendo sus clases

“Frente a esto, nosotros nos estamos preparando para que el próximo año los estudiantes que en realidad no hayan podido tener esa comunicación con sus docentes durante la pandemia, tengan la manera de como nivelarse y tener esa recuperación de este año para no dejar a nadie atrás” , sentenció la funcionaria.

Anaika de la Espada , subdirectora general de Educación Administrativa del Meduca, manifestó que en efecto son unos 57 mil estudiantes, es decir un 8% de la población educativa, que no están conectados, comunicados o no se tiene la certeza de cómo están trabajando actualmente.

You May Also Like