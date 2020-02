Minera Panamá no atenderá llamado de diputados

El diputado Juan Diego Vásquez indicó que la comisión está facultada para mandar a conducir a las personas y empresas que no respondan a la citación realizada por los miembros de la Asamblea Nacional y agrega que compañías como Minera Panamá y Panama Ports Company, que tampoco ha atendido el llamado de la comisión, no deben negarse a responder las dudas que existen sobre sus operaciones, ya que ambas aseguran que están cumpliendo con la ley.

