Minera Panamá deberá reportar derrames de forma inmediata

La Corte declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997 “Por el cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla”, pero First Quantum defiende que la sentencia no afecta a la concesión en sí misma.

“Nosotros no solo estamos viendo la afectación ambiental sino la social de todas las comunidades adyacentes a la mina, por ahora no hemos recibido información de ellos, están dentro del tiempo que le pusimos para que respondan y esperando, ya que el día jueves se vence el término”, dijo Leblanc.

Agregó que “el informarnos inmediatamente le conviene a las empresas, puede ser que el incidente no sea grave, pero la garantía debe darla el Ministerio, no la compañía”.

