Minefield: la obra de teatro que puso a veteranos británicos y argentinos a revivir la guerra de las Falklands/Malvinas en pleno corazón de Londres

“Yo menospreciaba el efecto de la guerra en los ingleses , porque pensaba que eran profesionales, que sabían lo que hacían y que esta era una guerra más entre otras guerras. Pero me di cuenta de que no, de que nadie está preparado para la guerra, para ver morir a su compañero, para morir, para matar, sean o no soldados profesionales”, asegura la directora.

El público sigue atento cada una de sus palabras, como si fuera una película de acción. No importa que todos sepamos el final: sobrevivió, sino no estaría ahí relatándolo. Lo que queremos saber es el proceso, el cómo, el “qué se siente”.

