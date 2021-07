MindGeek, la empresa dueña de PornHub y RedTube, anuncia el cierre de uno de sus sitios pornográficos más visitados

Pese a que a finales del año pasado borrasen casi 10 millones de vídeos de “contenido no verificado”. Sin embargo, eso no les salvó de que 40 víctimas de una red de explotación sexual les demandasen por albergar vídeos generados por dicha red , denominada ‘Girls Do Porn’ y que fue cerrada en 2019 por el FBI.

You May Also Like