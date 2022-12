Mina de cobre: ¿cómo se asumirán los costos?

“Todos los trabajadores comprendemos que la empresa First Quantum Minerals tiene que llegar a un acuerdo con el Estado para un mayor pago de todo el proceso del contrato, pero en el medio de todo nos encontramos nosotros los trabajadores, porque se menciona un cierre de operaciones comerciales. A nosotros nos llena de preocupación; se le sinformó a la ministra que lamentamos que no hayan llegado a un acuerdo, pero le pedimos como panameños y como trabajadores de la empresa que se llegue a un acuerdo cónsono, que nos garantice una seguridad laboral, porque nos vemos afectados, porque ese proyecto genera mucho más. La planilla ronda los 20 millones de dólares”, detalló.

