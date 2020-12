Millonario gasto generarán nuevos corregimientos

La norma también segrega Cauchero de Bocas del Toro y lo incorpora a Almirante. Sin embargo, Danilo Ábrego, líder comunal de Cauchero que se ha opuesto a “Ley Benicio”, dice que no se puede hablar de “segregación”, pues el término correcto es “expulsión”, ya que a su juicio, este es un pase de factura de Robinson, porque no gana en el corregimiento desde 1999. Cauchero era el bastión opositor del distrito cabecera de la provincia.

