millonaria de profesión y envuelta en la polémica fiscal

Él es rico, pero ella más. Él es Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido, y ella, Akshata Murty, su esposa, de profesión millonaria. Es, de hecho, una de las mujeres más ricas del país. Le viene de familia.

Nacida en abril de 1980, Murty es hija de N. R. Narayana Murthy, fundador de la multinacional Infosys, gigante indio del software, y tercer hombre más rico de la India. Ella posee una participación del 0,93% en la empresa paterna, además de acciones en otras empresas.





Un 0,93% no parece mucho, pero es que Infosys Technologies Limited es la segunda tecnológica más grande de India. Tiene más de 100.000 empleados en sus 65 oficinas y 59 centros de desarrollo China, Australia, República Checa, Costa Rica, Polonia, Inglaterra, Canadá, Japón y la propia India.

Considerada en su país una empresa inclusiva para las mujeres, en agosto de 2021 Infosys se convirtió en la cuarta empresa india en alcanzar los 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Ahora ya podemos imaginar que un 1% de esta empresa es mucho dinero, unos 690 millones de libras. Según The Sunday Times, la participación debería haber proporcionado unos 54 millones de libras en dividendos durante los últimos siete años y medio, incluidos 11 millones de libras en 2021.

. TOLGA AKMEN / EFE

Los impuestos los paga en India

Akshata se casó en 2009 con Rishi Sunak. Hoy están -la pareja- entre las 222 personas más ricas de Gran Bretaña, según la lista que elabora The Sunday Times. Tienen una fortuna combinada de 730 millones de libras (unos 840 millones de euros). Mucho más que el propio rey. Esa cantidad es el doble de lo que acumulan Carlos III, la reina Consorte Camilla y sus hijos y nietos.

Murty optó por la condición de no domiciliada: no paga impuestos por sus ingresos en el extranjero… ¡aunque procedan del 1% de Infosys!

De hecho, para Sunak la riqueza de su esposa fue ya un problema cuando él era el ministro de Boris Johnson encargado de la fiscalidad y los impuestos. El escándalo saltó en abril: se consideró que Akshata Murty utilizaba argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en Reino Unido.





Optó por solicitar la condición de no domiciliada, lo que significa que no tiene que pagar impuestos en el Reino Unido por sus ingresos en el extranjero. Pero es que sus ingresos “externos” son básicamente por su casi 1% de Infosys, o sea, mucho dinero. En 2021, Murty recibió por sus acciones un dividendo anual de 11,6 millones de libras.

Para mantener la no domiciliación paga 30.000 libras al año, pero sólo en 2021 evitó 2,1 millones de libras en impuestos

Aunque la BBC calculó que por su condición de no domiciliada Murthy habría evitado 2,1 millones de libras al año en impuestos en Gran Bretaña, Sunak defendió a su mujer y calificó de “desagradables calumnias” las informaciones sobre su condición de no domiciliada. “Difamar a mi mujer para llegar a mí es horrible”, le dijo aquellos días a The Sun.





Para mantener el régimen de no domiciliación Murty paga 30.000 libras al año. Es legal, pero los laboristas dijeron que era una “hipocresía impresionante” que la esposa de un ministro de Hacienda pudiera reducir su factura fiscal mientras él subía los impuestos a millones de trabajadores.

Difamar a mi mujer para llegar a mí es horrible”, dijo Sunak en abril

Pero es que además el estatus de no domiciliado se concede a las personas que viven en el Reino Unido pero tienen la intención de regresar a su país. No parece el caso de Akshata.

El partido conservador celebra la elección de Sunak como primer ministro. T.AKMEN / EPA / EFE

Amor, empresas y millones de libras

A los pocos meses de nacer, Murty fue enviada a vivir con sus abuelos paternos después de que sus padres se trasladaran a cientos de kilómetros, a Bombay, por motivos de trabajo. Dejo su país para sus estudios universitarios.





Estudió en el Claremont McKenna College de California (EE UU), un centro privado y liberal, donde estudió economía y francés, antes de ingresar en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles. Trabajó para Deloitte y Unilever antes de estudiar un MBA en la Universidad de Stanford.

Allí, en 2005, conoció a Rishi Sunak, que había ganado una beca Fulbright. Ella se incorporó luego a un fondo holandés de incubación de tecnologías limpias en San Francisco como directora de marketing en 2007, pero lo dejó para crear su propia marca de moda, Akshata Designs. En 2009 se casaron.

Esta es mi pasión y no podría imaginarme dedicándome a otra cosa que no sea el negocio de mi empresa de moda”

“Entiendo que pueda haber cierta curiosidad en torno a lo que estoy haciendo dados los logros de mis padres, pero espero que un día este negocio sea capaz de valerse por sí mismo y yo pueda hablar por su mérito más que por cualquier otra cosa. Esta es mi pasión y no podría imaginarme dedicándome a otra cosa que no sea el negocio de esta empresa”, dijo aquel año al Times of India.





Rupert Neate detalla en The Guardian las otras muchas fuentes de ingresos de Murty y su marido, ese señor que el Partido Conservador, o mejor, sus diputados, han elegido como primer ministro. La pareja es propietaria de Catamaran Ventures UK, que invierte en startups (Sunak le transfirió sus acciones justo antes de entrar en el Parlamento).

Viviendas de lujo en Inglaterra y California

Ella tiene participaciones directas en al menos otras seis empresas del Reino Unido, entre las que se encuentra la empresa de equipamiento para caballeros New & Lingwood, “que toma medidas a los estudiantes de Eton para sus fracs y vende batas de seda por 2.500 libras cada una”.

Murty también tiene acciones en una empresa británica que gestiona la pizzería Jamie Oliver, Jamie’s Italian y los establecimientos Wendy’s en la India, la agencia de niñeras Koru Kids y el operador de gimnasios Digme Fitness, del que es directora. Cuenta el periodista de The Guardian que tanto New & Lingwood como Digme suspendieron a todo su personal durante la pandemia. Soroco, una empresa de software cofundada por su hermano, incluye a Murty como directora de su rama británica.





La pareja posee al menos cuatro viviendas de lujo entre el Reino Unido y EE UU. Tienen una casa con cinco dormitorios en Kensington valorada en casi 7 millones de libras; una mansión georgiana de 1,5 millones de libras situada en 5 hectáreas en la circunscripción de Sunak en Yorkshire del Norte; un piso en la Old Brompton Road, al oeste de Londres; y un ático en la playa de Santa Mónica (California) valorado en 5,5 millones de libras.