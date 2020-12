Milka Rodríguez no quiere que le espanten a los galanes

Ay, Milka Rodríguez pensó en voz alta nuevamente y dejó claro que no quiere que ninguna famosa del “Chollywood” le esté espantado los galanes.

Así como usted lo lee, hace algunos días la reina del baturreo se levantó como con ese sabor amargo en la boca y tuvo que “pensar en voz alta” a través de sus historias de Instagram, y lo primero que dijo es que este temita lo ha vivido en carne propia. ¡Ujum!

Ella aseguró que se le van los hombres porque algunas por allí se ponen a hablar de más o porque dicen que son amigas suya. ¿Cómo así?

“Esto es algo que normalmente pasaba entre los hombres, pero ahora veo que estaba pasando mucho entre mujeres, ya a mí me ha pasado dos veces y creo que esto ya hay que pararlo y nosotros tenemos que darnos a respetar. Normalmente ustedes veían que entre los hombres decían no que yo andé con fulanita, salí con Menganita, me acosté con Sutana; o sea, hombres hablando mal de mujeres o hablando de más, solamente para que esa chica no saliera con tal tipo porque ellos sentían celos o porque no les daba la gana. Resulta que ahora parece que nosotras las mujeres somos las que hablamos. Señores, y esto va con las chicas, si usted tuvo un ‘run run’ con alguien, si usted salió con esa persona, si le gustó, si se acostó, ese es problema de usted, ahora bien, usted me conoce porque me ha visto en las redes sociales o porque me ha visto en un evento y dijo ‘hola’ Milka, y yo dije ‘cómo estás’ y listo… Usted no es amiga mía, entonces déjenle de estar diciendo a la gente que ustedes son amigas mías, y los manes se espantan, oyee se me van los hombres y yo no puedo estar en esto”.

Milka manifestó que ese temita ya le ha pasado con dos chicas. “Y ya esto me ha pasado con dos chicas supuestamente de la farándula en Panamá, la tercera que me pase voy a empezar a ventilar todos los nombres porque eso se ve mal, porque cada quien hace de sus redes sociales los que les da la gana, pero suben cosas y tú las ves superserias y superdamas, y super de todo… pero nadie sabe lo que sucede en los apartamentos de avenida Balboa”.

La exhermanita destacó que hay que dejar que la gente “coma”, que sea feliz, “si las cosas se dan se dan, y si no se dan, no se dan; pero más daño nos hacemos nosotras y quedamos mal inventando que fulanita es amiga tuya”, sentenció .

Milka destacó que su madre le enseñó a ser fiel y a respetar a los esposos, novios, amantes y demás de sus amigas, hermanas, primas, etc.