Militares venezolanos hallados en Brasil iniciarán su solicitud de refugio

El comunicado emitido este sábado por ambos despachos no ofreció otros detalles, sin embargo la asesoría de prensa de la cancillería dijo no tener conocimiento de alguna comunicación formal proveniente del gobierno de Nicolás Maduro en relación al destino de estos cinco militares que Caracas acusa de haber asaltado un batallón en el sur de Venezuela.

