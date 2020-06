Miley Cyrus, Shakira y más artistas piden tratamiento igualitario de COVID-19

Además, empresas como Verizon, Citigroup, SAP, Procter and Gamble y otras se comprometieron a seguir apoyando no solo los tratamientos, sino la búsqueda y la distribución de la eventual vacuna.

Otros artistas con números musicales fueron Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, For Love Choir y Jennifer Hudson.

Este evento forma parte de la campaña “The Global Goal: Unite for our Future” y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la Comunidad Europea el 4 de mayo pasado, que logró inicialmente 9.844 millones de euros (unos 11.044 millones de dólares).

