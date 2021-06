Miley Cyrus despierta pasiones con el adelanto de su concierto por el Orgullo con ‘covers’ de Cher y ABBA

La popular cantante Miley Cyrus ha estrenado un adelanto del concierto que ha protagonizado por el Orgullo LGBT. Acompañada por su banda y por drag queens, entre las cuales se encuentran las concursantes procedentes del programa de RuPaul’s Drag Race. La artista, además, ha adelantado que también cantará un popurrí de canciones famosas de Madonna.

Miley ha protagonizado las redes en las últimas horas tras subir el primer vídeo de su concierto, el cual va a publicar al completo mañana, viernes 25, a tres días del Día del Orgullo LGBT. En este primer vídeo, la cantante ha vuelto a demostrar sus dotes para versionar éxitos con su versión del Believe de Cher.

“¡Feliz orgullo a todos!”, exclamaba al principio. Lo ha hecho rodeada de su banda, animada por un público físico con mascarillas, que rompe con el aislamiento musical al que los artistas se han expuesto por la pandemia, y por diferentes drags. Kylie Sonique Love y Jaidynn Diore Fierce, ambas procedentes de RuPaul’s Drag Race, al igual que Venus Ann Serena, Sapphire Mylan, Iris Lefluer y Raquel Rea Heart.

Del concierto, que se podrá disfrutar a través de NBC, ya ha filtrado algunos de los éxitos propios y versionados que Cyrus ha trasladado al concierto. Ha sabido honrar la cultura LGBT por medio de éxitos como Dancing Queen de ABBA junto a Maren Morris, We can’t stop us o We belong Together junto a Brothers Osborne.

En redes, los usuarios han admirado este primer vistazo al concierto y han compartido tanto las ganas de escuchar y visionar esta nueva puesta en escena, como las posibles interpretaciones que les gustarían ver por parte de la cantante.

La versatilidad de Miley Cyrus para estar cantando una canción de Metallica y al otro día una canción de Cher.

✨mi reina.✨ — S̲o̲o̲f̲f̲i̲a̲ 💚 (@sofiagmzluna) June 24, 2021

Miley Cyrus nos da tanto y no se porque el mundo la tiene tan infravalorada y le dan tan poco. Es humilde mi chiquita, la quiero mucho. pic.twitter.com/CpYvb4bXPl — gabriel (@GaboContreras) June 23, 2021

La cantante, que no solo revive canciones emblemáticas de su carrera como Party in the USA, Midnight Sky o The Climb, también demuestra sus capacidades para las covers: desde Jolene de Dolly Parton, pasando por Zombie de The Cranberries y llegando hasta al Don’t Stop Me Now de Queen.

Y así lo demuestra en su nuevo concierto, del cual ya ha adelantado en sus redes que cantará un popurrí de éxitos de Madonna con temas como Like a Prayer y Express Yourself. En el cartel, según ha anunciado, le acompañarán los hermanos Osborne, Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris y Orville Peck. “Todos son bienvenidos aquí”, ha querido expresar.