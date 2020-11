Miley Cyrus confiesa que recayó en la bebida durante la pandemia

La cantante Miley Cyrus ha confesado que lo que está viviendo por culpa de la pandemia la llevó a recaer y volver a beber, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse sobria y dejar a un lado el alcohol, algo que había conseguido durante seis meses seguidos.

“Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí“, dijo Cyrus, de 28 años, a Zane Lowe en el episodio del podcast New Music Daily de Apple Music.

“Nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad, recaí y he aceptado que ocurrió”, dijo la cantante, que ha tratado de superar ese bache mirándolo desde una perspectiva positiva.

“Una de las cosas que he utilizado es ‘No te pongas furiosa, sé curiosa’. No no te enojes contigo misma, pero pregúntate: ‘¿Qué pasó?'”, explicó sobre su forma de afrontarlo y de prevenir que ocurra de nuevo e hizo ver que ya lleva otras dos semanas sin beber alcohol.

Sin embargo, la cantante aclaró que no es una cuestión de alcoholismo: “No tengo ningún problema con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel de… [cuando se emborracha] Solo quiero despertarme al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo”, explicó.

“Soy muy disciplinada. Es bastante fácil para mí estar sobria o entrar y salir de la sobriedad porque el día en que no quiero hacerlo más, simplemente no lo hago. El día que lo hago, lo hago. Pero cuando no quiero, simplemente no ocurre. Soy muy disciplinada”, explicaba sobre sí misma la cantante.

Miley Cyrus llegó a los 27 años y su vida dio un giro cuando se dió cuenta de que debía empezar a cuidarse. Estrellas como Kurt Cobain y Amy Winehouse murieron a esa edad por culpa de las adicciones, lo que dio qué pensar a Cyrus. “Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque hemos perdido muchos iconos a los 27. Es un momento crucial”, dijo.