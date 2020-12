Miles de uruguayos despiden al expresidente Tabaré Vázquez

Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay. Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos. pic.twitter.com/Ie7oYrULDy

