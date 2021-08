miles de personas tratan de huir, algunas ayudadas por soldados de EE UU

Con el objetivo de garantizar la seguridad, varios cazabombarderos de Estados Unidos sobrevuelan Kabul para permitir la viabilidad en el aeropuerto de la capital. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, indicó este jueves en una rueda de prensa en el Pentágono que esos aparatos no están volando a baja altura y que no suponen ninguna demostración de fuerza.

Ruido, caos, disparos, tensión. El aeropuerto de Kabul es el epicentro de la desesperación en la que ahora está sumida la sociedad civil afgana. La toma de poder por parte de los talibanes ha hecho que miles de ciudadanos se hayan agolpado en el aeródromo de la capital para tratar de salir del país. Algunos de ellos, cuando no pueden pasar, entregan a sus hijos a soldados estadounidenses para que puedan huir. De todos modos, los militares tratan de que la gente no se agolpe, y lo hacen disparando para dispersar.

