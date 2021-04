Miles de personas protestan contra reforma tributaria en Colombia pese a restricciones anticovid

“El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos”, dijo en Blu Radio Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

You May Also Like