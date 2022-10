miles de personas no quieren ir a trabajar porque no pueden pagar los productos básicos de higiene

También los entrevistados han advertido de qu e la pobreza higiénica está provocando que se sientan deprimidos y que se avergonzaran de tener que salir con sus amigos o acudir al trabajo. “Solía salir y ver a mis amigos, pero me angustiaba la forma en que me veía y olía, así que me convertí en un recluso”, ha declarado de forma anónima otro de los preguntados.

“Ahora me lavo el pelo una vez a la semana, aunque solía hacerlo cada dos días… Ya no compro gel de baño, uso la espuma del champú “, ha explicado una madre entrevistada.

