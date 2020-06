Miles de neoyorquinos bloquean el puente de Brooklyn en una nueva jornada de protestas contra la muerte de Floyd

Sobre las 5 de la tarde, unas 3.000 personas que habían estado manifestándose en el distrito de Brooklyn atravesaron el puente que cruza a Manhattan liderados por el defensor del pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y portando carteles con los ya familiares mensajes de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) o “No Justice No Peace” (Sin justicia no hay paz).

