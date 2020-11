Miles de manifestantes vuelven a las calles en Chile para pedir renuncia del presidente Piñera

“Vamos a salir hasta que las cosas cambien; hasta que nos hagamos nosotros mismo partícipes. Si no lo somos esto no va a cambiar. Hoy somos partícipes y no nos para nadie en la calle”, dijo a la AFP Patricio, un funcionario público de 52 años.

“Todo Chile va a seguir saliendo a la calle hasta que este presidente renuncie, mientras no deje el puesto Chile va a seguir movilizado, no solo Santiago, sino el país completo”, afirmó a la AFP una manifestante identificada como Andrea Molina, trabajadora de un comercio, de 36 años.

