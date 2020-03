Miles de italianos confinados en sus casas por el coronavirus desde hace días se animan desde sus balcones

I contradaioli dell’Oca a Siena intonano dalle loro case il Canto della Verbena. Per esorcizzare la paura, per sentirsi meno soli. Città che nella difficoltà si riscoprono comunità. Questo virus passerà, noi ce la faremo, e saremo più uniti e più forti di prima. #iorestoacasa pic.twitter.com/jgXCL8aGfo

