Miles de aficionados del Inter de Milán celebran el título de liga sin mascarilla ni distancia de seguridad

Sorprendentes pero seguramente habituales de aquí a final de temporada, las imágenes que ha dejado la celebración del título del Inter de Milán en la tarde del pasado domingo. El club nerazurri volvió a alzarse como campeón de la Serie A por primera vez en once años , rompiendo así una década de hegemonía de la Juventus, y los aficionados no dudaron en celebrarlo por todo lo alto.

