Milagro, no perdimos. México toma revancha y le gana el bronce en futbol a Japón en Tokio 2020

Porque hay que aceptarlo, si esto hubiera sido otro cuarto lugar, habría sido el último clavo en el ataúd del desánimo. Por fortuna no fue así y ahora compartirán el podio con Brasil y España, donde no cualquiera puede llegar. Y es así como un bronce incluso llega a saber a oro.

El amargo trago de no llegar a la final (gracias, Brasil, recuerda, no olvidamos, solo tardamos 53 años) se endulzó un poco con el funcionamiento de esta selección que mantuvo a raya a Japón y reiteró esa jerarquía que selecciones más jóvenes de México tienen en el mundo, logrando Mundiales e incluso la medalla de oro en Londres 2012. Quizás esto último nos deja la espina de que no era imposible.

A estas alturas las desmañanadas para ver en vivo la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos se habían tornado masoquistas ante las escasas alegrías de ver a uno de ellos con un metal colgado al cuello. Seguir las transmisiones olímpicas se había convertido ya en una rutina para ir a recoger el diploma de cuarto lugar, que no es poca cosa, pero no sabe igual.

