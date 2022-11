¡Milagro! Costa Rica está viva y vence de una sola jugada a Japón en Qatar 2022

Japón, fiel a su estilo de futbol y a su cultura, se mantuvo trabajando el encuentro, esperando a que su rival pudiera definitivamente verse desprotegido para poder perforar su marco. Todo el partido fue así, los Samuráis Azules tuvieron los controles del encuentro y simplemente no pudieron conseguir el ansiado gol que los pudiera poner arriba en el marcador. Fueron peligrosos y, seguramente, Keylor Navas tendrá pesadillas con ellos. El arquero del PSG también se convirtió en el héroe del encuentro con Fuller, de no ser por él, el cuadro costarricense no habría conseguido la victoria.

