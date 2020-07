Mila Ximénez se derrumba al contar los detalles de su cáncer: “Tengo metástasis”

La periodista Mila Ximénez se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para contar cómo está siendo su lucha contra el cáncer de pulmón que padece. “Hay cánceres que están más aceptados en la sociedad, como el cáncer de mama. El cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un nombre muy feo, se asocia a fumadores, aunque no necesariamente, yo me doy quimio con personas que no han fumado en la vida… Pero yo necesitaba aceptarlo, ponerle el nombre, y contar que es importante saber que un cáncer no es algo terminal en estos momentos”, se ha sincerado ante la atenta mirada de María Patiño y Lydia Lozano.

La colaboradora de Telecinco ha explicado que todo comenzó a raíz de unos fuertes dolores en la espalda. “Yo tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. En principio pensé que me había hecho un esguince”, ha indicado. Fue entonces cuando, aconsejada por Jorge Javier Vázquez, decidió hacerse una resonancia.

“Me hice la resonancia y me dijeron que era una especie de artrosis degenerativa. Y un día estaba en casa, me llamó Teresa Campos, y no podía aguantar del dolor, y me dijo que fuese a la clínica La Luz”, ha añadido. Una vez en la consulta, le hicieron un TAC y al recibir el diagnóstico no se lo creía. “¿Hablas en serio? Estás de coña”, ha recordado Mila Ximénez.

Fue entonces cuando su oncóloga, a quien ella denomina su “ángel de la guarda” le explicó lo que le ocurría: “Tienes un cáncer, hay metástasis, me dijo, y ahí ya es donde me cagué”.

“Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar”, ha asegurado Mila Ximénez. Tal y como le indicaron los doctores a la periodista, “lo tengo ramificado, en el pulmón, en el hígado…”, ha enumerado. Por fortuna, ha dicho Ximénez, el cáncer fue pillado “muy a tiempo”.

Para la colaboradora, su gran preocupación era contárselo a su hija Alba: “Alba es lo que más quiero, yo siempre he intentado protegerla de todo, tenerla en una burbuja y que nada le doliese, lo que a ella le roza a mí me destroza”.

“Yo nunca imaginé que iba a tener esto“, ha dicho Mila Ximénez entre lágrimas. “Yo sé que desequilibré a mi hija, que su vida se tambaleó”, ha contado. El apoyo de su hija ha sido fundamental en los primeros momentos de la colaboradora, ya que viajó de Amsterdam a Madrid para acompañarla en su primera sesión de quimioterapia.