Miki Nadal, muy orgulloso, comparte la primera foto paseando a su bebé

La llegada al mundo de Galatea ha supuesto una inmensa felicidad en Miki Nadal y Helena Aldea. Se trata de la primera hija en común de la pareja y la segunda para el humorista, que ya se convirtió en padre primerizo con Carolina Moreno, su anterior mujer.

El cómico se encuentra muy ilusionado en esta nueva etapa y no ha dudado en compartir imágenes de la pequeña. La primera de ellas la publicó el mismo día que nació, cuando se mostró tremendamente feliz.

“Tanto su mamá como yo estamos inmensamente felices. Su hermana mayor Carmen está radiante y yo feliz de tener otra niña porque el futuro es una niña y las niñas son el futuro. ¡Bienvenida, Galatea!”, escribió Nadal en su cuenta de Instagram.

Tan solo unos días después, el orgulloso papá ha compartido uno de los momentos más especiales para él hasta el momento: “Vuelta a las andadas… Pasear con carrito nunca se olvida y hoy me he lanzado al primer paseo de los muchos que vendrán“.

Por su parte, Helena Aldea dio la bienvenida a su hija con un emotivo mensaje. “No me imaginaba cuanto amor podía sentir hasta que te he conocido. En un sólo instante has cambiado mi mundo, pues ahora mi mundo eres tú. Prometo que me esforzaré y trabajaré mucho para no decepcionarte. Suerte que cuentas con el mejor padre que podría desear. Miguel, gracias por hacer de este camino (con todas sus piedras) el mejor viaje. Eres increíble”, escribió la diseñadora.