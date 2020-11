Miki canta “a la vida” con sonidos de su adolescencia en ‘Iceberg’

De hecho Escriurem no solo se convirtió en un himno para mucha gente durante el confinamiento, si no que además le valió el premio a “Mejor canción” en los premios Enderrock , en que también se llevó el de “Mejor artista revelación”. Ahora el catalán también opta a premio en Los 40 Music Awards como “artista revelación”.

Como ya hiciera en su anterior disco, Miki vuelve a llevar sus raíces por bandera y apuesta de nuevo por incluir dos temas en su lengua materna, el catalán . Gracias a la buena acogida que tuvieron Escriurem o Per tu, el artista muestra ahora su lado más íntimo en No m´ho esperaba y en Arbre junto a la cantante Lildami.

“No puedo parar de componer. Cuando saqué Amuza ya tenía bien grabadas o maquetadas seis canciones de este disco . Ahora acaba de salir Iceberg y ya tengo otras tres canciones. Escribo según me viene y me sienta en el momento”, declara.

Ahí también está Sin noticias Gurb, su favorita, que es un homenaje al escritor Eduardo Mendoza y una dedicatoria para su madre, profesora de Literatura. “Descubrí el libro con 14 años y me encantó. Mi madre pasaba de vez en cuando por mi habitación para ver si lo estaba leyendo, y cuando me escuchaba las carcajadas, me decía: ‘¿Te estás riendo? Lo entiendes, eres inteligente'”, confiesa.

“Cada canción tiene un trasfondo importante para mí. Las letras creo que están muy guays porque he conseguido expresar lo que sentía en cada momento; están muy pensadas y medidas según cómo me iba yo encontrando en cada momento”, explica el artista a EFE en una entrevista.

