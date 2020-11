Mike Tyson y Roy Jones Jr. empatan en noche llena de melancolía

El evento de la Legends Only League incluyó tres peleas preliminares, en la primera Jamaine Ortiz noqueó a Sulaiman Segawa en peso ligero, después Badou Jack arrolló a Blake McKernan por decisión unánime en peso semicompleto y Jake Paul propinó un terrible nocaut al ex basquetbolista Nate Robinson en el segundo round de su pelea de peso semicompleto.

