Mike Pompeo descartó que Estados Unidos vaya a negociar con el régimen de Nicolás Maduro: “Absolutamente no”

No obstante, se mostró escéptico sobre la posibilidad de negociar “seriamente” una transición hacia la democracia. “ No puedo decir que sea particularmente optimista sobre este viaje porque parece que el régimen ha decidido que continuará con esta farsa de elección ”, dijo Abrams.

Abrams hacía referencia a comentarios que él mismo había emitido el martes, cuando reiteró que la administración de Trump no interactuará con el régimen de Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y no se compromete a implementar un Gobierno de transición.

Sin embargo, Elliott no tardó en desmentir la declaración del dictador. En un mensaje al periodista Álex Vásquez del medio estadounidense Bloomberg , Abrams expresó: “Esto es un chiste o desinformación. Estados Unidos no le envió ningún mensaje a Maduro, por fuera de nuestra declaración publicá acerca de cómo la recuperación de Venezuela comenzará el día en que se vaya y estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida”.

“Elliot Abrams… que está en cuarentena metido en su casa. Mi saludo a Elliot. Está pendiente la conversación. Ya me llegó tu mensaje, Elliot Abrams, ya sabes. De acuerdo con lo que me dices. Vamos pa’lante”, dijo Maduro el miércoles, sin indicar específicamente a qué mensaje hacía referencia.

“ La política es no negociar con ellos nada que no sea su salida del poder ”, afirmó el secretario de Estado, una declaración que reafirma una vez más la política de presión de la administración de Trump para lograr la salida del régimen y el continuado apoyo al presidente interino, Juan Guaidó.

