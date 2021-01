Mike Pence rechaza las llamadas a destituir a Trump y abre la puerta al ‘impeachment’ | Elecciones USA

La presión a Pence incluyó una llamada la mañana del mismo miércoles 6 de enero, el día fatídico en el que el vicepresidente acudió a presidir el Senado para el ritual de la certificación del resultado electoral. Tras la negativa de Pence, el presidente arremetió públicamente contra él. “Mike Pence no ha tenido el valor de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a la Constitución”, tuiteó a las 13.24. Para esa hora, las hordas trumpistas, arengadas por el presidente ya habían tomado al asalto el Congreso. “¿Dónde está Pence?”, gritaban los sublevados. El vicepresidente había sido evacuado del Senado y se encontraba oculto en una localización secreta del Capitolio. El presidente no llamó a Pence para comprobar si se encontraba bien. Ni ese día ni los días siguientes.

