Mike Pence no se pondrá en cuarentena después de que su secretaria de prensa dio positivo para coronavirus

Al mismo tiempo, el presidente le ha dicho a la gente que no quiere estar cerca de nadie que no haya sido examinado y se ha erizado al entrar en contacto con algunas personas en la Casa Blanca, según la persona que habló con él.

Y, un portavoz del Cirujano General dijo: “El cirujano general Adams fue examinado por última vez para covid-19 el viernes 8 de mayo y los resultados fueron negativos. No estuvo en contacto con nadie que haya dado positivo y en este momento, no ha tenido exposición conocida al virus.

No se espera que su esposo, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, vaya a la Casa Blanca en el futuro inmediato, dijeron a The New York Times personas familiarizadas con sus planes. El viernes dio negativo para el virus, dijo el periódico.

