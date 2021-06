Miguel Ríos sopla las velas de su 77 cumpleaños al ritmo de su nuevo disco

Una connotación también ligada al rock and roll, que “era únicamente juvenil” y que funcionó como altavoz de “ difusión cultural de una generación con una forma de vida diferente “, algo que, a su juicio, creó un “poso cultural” además de una seña de identidad que ahora, con ejemplos como los componentes de los Rolling Stones o Bruce Springsteen, no entiende de edad.

“ Tengo anotado en un viejo diario, no envejecer nunca en el escenario “, reza el comienzo del nuevo sencillo de Miguel Ríos Hola Ríos, un tema “revisitado” del aclamado Bye Bye Ríos con el que el rockero anunció su retirada de los escenarios hace diez años y con el que ahora, como dice su canción, proclama su vuelta: “Aquella gira de despedida, me convirtió en un embustero de por vida “.

Sobre el escenario, cantando temas de su nuevo disco y anunciando su próxima gira, así es como Miguel Ríos ha soplado las velas de su 77 cumpleaños , al que llega “en forma más allá del estado físico, si no también mental y emocional”, demostrando que el rock and roll no entiende de edades .

