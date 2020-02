Miguel Martínez: ‘Juega vivo, el principal motivo del tranque’

No he revisado eso.

Acusación de eso no hay. Tenemos que corregir; no somos ente investigativo.

No he buscado esa estadística.

Es que el que paga la coima no pone la denuncia… y sin eso no hay delito.

Porque no tenía la A de autoridad. No se hacía cumplir la norma. Se daban las concesiones y no se supervisaban.

You May Also Like