Miguel Herrera deja de ser DT de TigresMediotiempo

“Lo veo (a Gignac) y sí corre y lucha, pero no es eterno, en algún momento se tendrán que retirar , ir o ceder su lugar a gente joven y el DT que venga o yo tendrá que pensar en eso; de repente no le suena a la gente que mucha gente (jugadores) ya tiene 35, 37, 34 (años), son la segunda plantilla más grande (edad) del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo, lo hablamos con la directiva, no planeamos sobre la fecha. Hoy con este equipo y la gente que se ha matado, han conseguido cosas exitosas; tenemos que hacer con una generación revulsiva lo que hicieron con esta generación”, dijo tras la eliminación ante Pachuca.

You May Also Like