Miguel Gutiérrez, la última anotación en la libreta de Zidane para solucionar la papeleta con Marcelo

Las lesiones de los ‘grandes’ le han aupado al primer equipo, y tras debutar ante el Cádiz desde el banquillo, fue titular ante el Granada. Sobre él ya se hablan maravillas, y sobre todo le ven una solución perfecta ante la situación que atraviesan con Marcelo . El brasileño no es ni la sombra de lo que fue , considerado el mejor lateral izquierdo del mundo en su momento, y poco a poco ha ido perdiendo protagonismo a favor de Mendy, ahora mismo el referente. A su lado, Gutiérrez puede acabar de potenciar sus muchas virtudes. Por eso, Zidane le ha apuntado en su libreta, tableta, carpeta o lo que use.

You May Also Like