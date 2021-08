Miguel Cabrera llega a los 500 cuadrangulares y enloquece el mundo del béisbol

El toletero venezolano Miguel Cabrera arribó el domingo a los 500 jonrones, convirtiéndose en el sexto pelotero nacido fuera de Estados Unidos en conseguirlo en MLB. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar.

Desde A-Rod, Big Papi y Albert Pujols, hasta Jim Thome, Ronald Acuña y Salvador Pérez, el mundo del béisbol celebró de inmediato la nueva gesta de Cabrera.

