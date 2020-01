Miguel Bosé, de nuevo enamorado, aunque pendiente de la demanda de su expareja

También se sabe que, durante su estancia en España, visitaron a Lucía Bosé en su casa , en una reunión en la que no faltaron la modelo Laura Sánchez y su pareja, el cantante David Escanio. De dicho momento hay, incluso, fotografía en Instagram, aunque el misterioso novio de Bosé no sale en ella.

Así, han asegurado que el cantante español, radicado en México junto a sus dos hijos biológicos Tadeo y Diego, tendría nueva pareja desde el pasado verano , a quien no dudó en traer a Madrid durante las vacaciones. No obstante, según las informaciones de LOC, estarían intentando que su relación pasase lo más desapercibida posible , y que, por ello, cuando vinieron a España para que los dos hijos que viven con Bosé se reencontrasen con los otros dos hermanos –que actualmente viven en un pueblo de Valencia junto con su padre biológico Nacho Palau– viajaron en el mismo avión, pero en asientos separados.

You May Also Like