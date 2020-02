Miguel Bosé aclara su situación sentimental tras los rumores

“Me parece muy bien, no quiero contestar. ¿Para qué? Que rehaga su vida y viva lo mejor que pueda , no quiero saber nada”, aseguraba a un reportero del programa.

En una publicación en Instagram, el artista ha desmentido esas informaciones con un mensaje cargado de ironía: “Ay de mí, desgraciado, que al parecer tengo nueva pareja y no sé quién es ! Si alguien sabe de ella, por favor, que me dé pistas o pasaré este día solo solito! ¿Quién, según vosotros, sería la ideal?”, ha preguntado a sus seguidores.

You May Also Like