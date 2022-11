Miguel Ángel Mendieta, el arte de pintar con un solo ojo

Tres años después los hermanos Mendieta Saavedra se graduaron como Técnicos en Artes Plásticas y aunque fue un gran logro, Miguel Ángel no pudo entrar a la universidad. Se dedicó a ‘tirar mazo’ para contribuir a la economía de la casa. Lo había hecho antes, sobreviviendo en la informalidad de la calle. Un par de años después se presentó la oportunidad para él y su hermano de vivir del arte. Lo que amaban. Había dos plazas de trabajo, una en el Museo de Arte Contemporáneo (antes Fundación Panarte) y otra el departamento de Cultura de la universidad de Panamá. Miguel Antonio optó por la oferta del museo como ayudante del artista Julián Velásquez, maestro de la serigrafía. Entró aprendiendo una tendencia artística que no conocía y lo hizo durante dos décadas, sumando otras experiencias posteriores y externas en la reproducción de obras de arte. Ayudaba en todo. Matrices de colores, marcas de agua, firmas originales de los artistas, y tuvo que ver con obras de los consagrados Chong Neto, Guillermo Trujillo, Alfredo Sinclair, Alberto Dutary, Coqui Calderón, Brooke Alfaro, Iván Delgado, Antonio Madrid. Fue entonces este oficio el portón que lo introdujo de verdad al mundo al que quería pertenecer. Se sintió diferente invitado a subastas, seminarios, bienales, ferias, exposiciones. Reproducía arte, pintaba, existía, lo incluían. Era la liberación misma de los traumas ocasionados por aquel accidente de la niñez.

