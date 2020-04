Miguel Ángel Jiménez pide la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez “por habernos engañado como lo han hecho”

Jiménez terminó de jugar en New Port Beach el 8 de marzo “y de allí me vine, iba a tomarme dos semanas de descanso y luego volvería a competir pero todo se canceló”.

El ganador de cuatro Ryder Cup añadió que “aquí no podemos hacer fiestas pero podemos salir a dar un paseo por el campo” y explicó que “he querido quedarme aquí porque es donde tengo mi residencia y es donde me corresponde estar”.

