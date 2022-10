Migrantes varados en Panamá: ‘el sueño americano se terminó’

Choy detalló que partió de Darién hasta la ciudad de Panamá con la esperanza de que, durante ese breve trayecto, Estados Unidos cambiara su decisión, pero no fue así. “Me gasté $1,800 junto a un compañero, por nada. Fue un viaje cruel y nunca lo volvería a hacer. Tú entras a Darién y no sabes si saldrás. Allí la vida no vale nada”, reflexionó.

