Migrantes que cruzan Panamá para llegar a Estados Unidos se quintuplican

“El alcance de la crisis humanitaria allí es similar a la de Siria”, dijo. “Cuanto más rápido reconozcamos que el camino que hemos tomado no ha tenido éxito, mejor, porque hacer más de lo que estábamos haciendo no va a marcar la diferencia”.

“Queremos que Pfizer reconozca que la gran apuesta de Panamá por Pfizer, en términos de no tener esta cobertura con otras farmacéuticas, también nos pone en cierto riesgo si no entregan los suministros”, señaló Mouynes. “Nuestro objetivo es la vacunación masiva en julio. Si eso no sucede, estaremos en un gran problema”.

