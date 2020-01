Migración tramitó más de 2 mil entrevistas matrimoniales en el 2019

El Servicio Nacional de Migración destaca que el hecho de que una persona (panameño/a) se case con un extranjero/a no le da, a éste último, la garantía de la nacionalidad o residencia, pues, ésta le puede ser negada si los solicitantes no cumplen con lo establece el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008.

