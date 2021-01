Migración cobrará el doble a venezolanos por carné

Los magistrados consideraron que en el Decreto No. 249 “existe un evidente trato favorable y ventajoso para extranjeros de una nacionalidad en particular, que a su vez produce un trato desfavorable para el resto de los seres humanos que representan a los extranjeros…”.

Los magistrados señalaron que la génesis de la censura constitucional estaba en el decreto No. 311 de 2018, debido a que en este documento se cita que “en los casos de los ciudadanos venezolanos y los mismos no se vean afectados de manera económica, mantener el monto que han cancelado en concepto de servicios migratorios antes del Decreto Ejecutivo 473 de agosto de 2017, que incluyó a la República Bolivariana dentro de los países que requieren visa estampada…”.

You May Also Like