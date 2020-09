miércoles 9 de septiembre de 2020

No debes caer en la trampa de restarle horas al descanso o al sueño por una diversión de alguna clase. Es momento de ser responsable de tus actos y no dejarte llevar por los caprichos, tenlo muy en cuenta. Los demás pueden verse afectados por ello también.

Hay algo hoy que no entenderás demasiado bien y puede que eso te ponga un poco de mal humor, pero es mejor que te relajes y lo dejes pasar, sin más. No es nada que te afecte demasiado, tenlo en cuenta, y más si es en el trabajo. Tranquilidad.

No te dejarás convencer por alguien de la familia, quizá un padre o un hermano que insiste en que no hagas algo que deseas hacer o intenta disuadirte de que vayas a algún sitio. Razona por qué quieres hacerlo y así te harás escuchar mejor.

Si hay algo que hoy no te gusta o te desagrada piensa si lo puedes cambiar. Si no es así, no le des más vueltas y si puedes, ponte a la acción. Esa es la actitud más inteligente que puedes tener. Por la noche, un buen libro te ayudará a relajarte.

