miércoles 9 de junio de 2021

Buscas respuestas y no las encuentras porque nadie puede darte lo que estás buscando. Solo tu, en tu interior y haciendo un análisis serio de tus puntos débiles y de los fuertes puede hallar las soluciones. Y no están tan lejos como crees.

Es verdad que lo que es bueno para ti significa quizá que otros no estén tan contentos de su suerte, pero así es el destino que ahora va a jugar a tu favor mucho más de lo que esperas. Sonreirás por una jugada que no te esperas y te favorece.

