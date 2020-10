miércoles 7 de octubre de 2020

No insistas si ves que no eres capaz de convencer a un amigo o una amiga de que lo que le estás diciendo es verdad. Da tiempo al tiempo y verás como al final te tendrá que dar la razón. Es cuestión de paciencia, así que no te precipites ni te estreses.

Ojo con cualquier exceso en el ejercicio porque ir al gimnasio está muy bien pero no debes querer batir ningún récord. El deporte es liberador, pero eso no significa que pongas en riesgo ninguna parte de tu cuerpo. Piensa antes de pedirle demasiado.

No dejes que te convenzan de una idea con la que no estés de acuerdo. Tu tienes tus principios y eso es lo más importante, y ahora debes defenderlos con toda la energía de la que eres capaz. Por la noche te sentirás libre de ciertas ataduras.

Logras un propósito que te libera de algún compromiso que no te apetecía nada seguir teniendo porque ya no crees en él como en el pasado. Probablemente esté relacionado con un grupo social o político. Es el momento de hacer otras cosas.

No te enfades si ves que alguien te hace de menos y te salta en el trabajo, porque en el fondo eso es algo bueno para ti ya que te descarga de labores bastante aburridas. Actúa de manera inteligente y no dejes que tu ego se sienta lastimado.

