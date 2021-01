Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 6 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes aburrirte de tener que realizar una tarea que no es tan brillante como te gustaría, ya que es muy importante para que alguien se sienta mejor o para solucionar un tema de salud de otras personas. Debes mostrar toda la generosidad que puedas en este sentido.

Tauro

No juegues con tu salud y vigila seguir bien todas las indicaciones que te hayan dado para mejorar y prevenir. Ahora es importante que recuperes toda tu fuerza vital para encarar un proyecto personal que dentro de poco te exigirá mucha energía.

Géminis

Hay recuerdos que hoy afloran a tu mente, quizá de tiempos pasados, pero no es bueno que te quedes en esa nostalgia, porque ya no es ayer, sino hoy, y el presente es lo único que tenemos realmente. Si aplicas esa idea, te sentirás más alegre.

Cáncer

Te ocuparás de divertir o hacer felices a ciertas personas o a niños y niñas que viven hoy un momento muy especial. Si no estás cerca de estos asuntos, de alguna manera te gustará verlos o sentirlos porque vuelves a tu infancia y eso te emociona mucho.

Leo

Te preocupas por que todo fluya con la pareja, si tienes, y te apetecerá mucho mejorar la comunicación y ver qué cosas puedes hacer para que se sienta mejor y más si has tenido algún alejamiento debido a tensiones y a circunstancias bastante tristes.

Virgo

Te gustan bastante las sorpresas y hoy te llevarás alguna que te hará sonreír. Deja que las cosas sean ligeras hoy con tu entorno e incluso si no te gusta algo, no hagas una escena ni contestes airadamente. Déjalo pasar, no merecerá la pena.

Libra

La luna menguante en tu signo hoy va a tener una clara influencia en lo físico y no tendrás demasiadas ganas de estar de acá para allá; sin embargo no te va a quedar otro remedio porque hay asuntos familiares que no te van a dejar mucha calma. Pon buena cara.

Escorpio

Si estás trabajando, no descartes que surja un pequeño problema que solucionarás pronto y con agilidad y no supondrá ningún drama. No obstante, debes estar un poco alerta con lo que hagan los demás, y controlar la situación de cerca.

Sagitario

No te importará mucho que acaben las fiestas ya que hay muchas cosas de ellas con las que no estás demasiado de acuerdo y crees que es una imposición social tener que divertirse. Pero no te lo debes de tomar tan en serio. Simplemente, ve a tu aire.

Capricornio

No te dejes llevar por un sentimiento negativo porque no has podido hacer algo que habitualmente hacías y ahora no. Adaptarse y asumir la realidad es algo que en el fondo te va a venir muy bien para encarar el nuevo año. Habrá cambios.

Acuario

Intenta relajarte y descansar, sin fijarte más obligaciones que las justas, ya que vas a tener que volver a cierta batalla de tipo laboral o legal dentro de poco y te conviene ir con la mente y el cuerpo lo más descansados posible. Lo vas a necesitar.

Piscis

Alguien te busca para pedirte un favor que no te apetece mucho hacer porque te pone en un compromiso con alguien que tiene cierto poder. Quizá no es el momento adecuado de poner en juego tus intereses, así que quizá lo mejor es darle largas.